стороны параллелограмма 5 и 6 см,а его площадь равна 24 см в квадрате, найти меньшую диагональ параллелограма.

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Высота этого параллелограмма равна 24/6 =4см, то теорема Пифагора, т.к. если известна площадь, то и есть высота, то в трапеции образуется 2 прямоугольных треугольников, вычисляем сначала в треугольнике, который меньше, то меньший катет будет 3 см, т.к. 5²=4²+3², то остальная часть этой стороны будет 6-3=3см. Теорема Пифагора 4²+3²=с² с=5 см (меньшая диагональ)