Дві сторони трикутника дорівнюють 4 см і 8 см,а кут між ними - 60.Знайдіть третю сторону трикутника та його площу.
Геометрия
Дві сторони трикутника дорівнюють 4 см і 8 см,а кут між ними - 60.Знайдіть третю сторону трикутника та його площу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=1/2*a*c*sin 60=1/2*4*8*√3/2=16√3 b^2=a^2+c^2-2abcos60 b^2=64+16-64*1/2=16 b=4
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