выразить переменную a из формулы: V=1/6(2a+c)

Математика
выразить переменную a из формулы: V=1/6(2a+c)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если (2a+c) в знаменателе, то 6(2а+с)=1/V, 2а+с-1/6V, 2а=(1/6V)-с, а=(1/12V)-с/2
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