3 км 250 м - 1678м 7м 4 дм 6 см + 38 дм 36 кг 500 г + 2 кг 38 г 24 т 3 кг - 82 ц 80 кг

Гость: Гость:

3км 250 м - 1678 м =3250м-1678м=1572м=1км572м 7 м 4 дм 6 см + 38 дм=746 см + 380 см=1126см =11м 2дм 6см 36 кг 500 г + 2 кг 38 г = 36500 г +2038 г =38538 г=38 кг 538 г 24 т 3 кг - 82 ц 80 кг =24003 кг - 8280 кг=15723кг=15 т 7ц 23 кг