периметр треугольника 36 см. сторона BC больше стороны AB в 2 целых одну третью, но меньше стороны AC на 2 см. найдите все стороны.

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Эту задачу надо решить уравнением. Пусть х сторона АВ, тогда сторона ВС будет 2 целых и 1/3, сторона АС равна 2 целых и 1/3 - 2. Сложив все три стороны АВ+ВС+АС получим 36. Составив уравнение решим его. х+2 1/3 х + 2 1/3х-2=36 5 2/3 х=36-2 5 2/3х=34 х=6 см - сторона АВ 2 1/3х= 2 умноженное на 6=14 см.-сторона ВС 14-2 =12 см - сторона АС