Напишите уравнение прямой проходящей через точки А(1;3) и В(-2;-3).
Геометрия
Напишите уравнение прямой проходящей через точки А(1;3) и В(-2;-3).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение прямой имеет вид: (х-х₁)/(х₂-х₁)=(у-у₁)/(у₂-у₁), получаем (х-1)/(-2-1)=(у-3)/(-3-3), (х-1)/(-3)=(у-3)/(-6), -6(х-1)=-3(у-3), 2(х-1)=у-3, у=2х+1
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