Напишите уравнение прямой, проходящей через точки А (1;3) и В (-2; -3)
Геометрия
Напишите уравнение прямой, проходящей через точки А (1;3) и В (-2; -3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вообще -от это алгебра , а не геометрия начертите коор плоскость, обозначите точки А (1;3) и В (-2; -3) и соединить их сразу видно что ось он пересек в точке (0 1) значит +1 у=2х+1 т как прямая прижимается к оси оу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком предложении наиболее полно выражена основная мысль текста? а)вариант 1. б)вариант 4. в)вариант 11. г)вариант 8. 1.Я проснулся серым утр...
Алгебра
Задуманно два числа . Если к первому числу прибавить утроенное второе число, то получится 151 . Если из утроенного первого числа вычесть второе чис...
Геометрия