Напишите уравнение прямой, проходящей через точки А (1;3) и В (-2; -3)

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вообще -от это алгебра , а не геометрия начертите коор плоскость, обозначите точки А (1;3) и В (-2; -3) и соединить их сразу видно что ось он пересек в точке (0 1) значит +1 у=2х+1 т как прямая прижимается к оси оу