Напишите уравнение прямой, проходящей через точки А (1;3) и В (-2; -3)

Геометрия
Напишите уравнение прямой, проходящей через точки А (1;3) и В (-2; -3)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вообще -от это алгебра , а не геометрия начертите коор плоскость, обозначите точки А (1;3) и В (-2; -3) и соединить их сразу видно что ось он пересек в точке (0 1) значит +1 у=2х+1 т как прямая прижимается к оси оу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком предложении наиболее полно выражена основная мысль текста? а)вариант 1. б)вариант 4. в)вариант 11. г)вариант 8. 1.Я проснулся серым утр...
Ответить
Алгебра
Задуманно два числа . Если к первому числу прибавить утроенное второе число, то получится 151 . Если из утроенного первого числа вычесть второе чис...
Ответить
Биология
вывод приспособление птиц к полету
Ответить
Геометрия
Дана прямоугольная трапеция АВСД причём СД=4см , АВ=ВС=5см.Найдите большее основание АД....
Ответить
Математика
старинная задача.из москвы в тверь вышли одновременно 2 поезда.первый проходил в час 39 вёрст и прибыл в тверь двумя часами раньше второго,который ...
Ответить