Дана прямоугольная трапеция АВСД причём СД=4см , АВ=ВС=5см.Найдите большее основание АД....

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нужно провести еще одну высоту ВH. Тогда отсюда следует что СВDH прямоугольник. В прямоугольнике противоположные стороны равны, значит DH=5. Треугольник АВС прямоугольный. По теореме Пифагора можно найти AH. AH^2=AB^2-BH^2=25-16=9=3^2. AD=DH+AH=5+3=8.