площадь поверхности куба равна50. найти диагональ.

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Площадь куба S=6а^2,откуда а= 5*3^(1/2)/3(дробь 5*на квадратный корень из 3,и всё это делённое на 3.) Диагональ основания= корень квадратный из суммы квадратов катетов=корень квадратный из(50/3).Диоганаль куба= корень квадратный(ребро куба(а)в квадрате+диоганаль основания в квадрате)=5