Во время спортивных соревнований в зале на 750 человек были свободные места:с первого по семнадцатое-в трёх рядах и с четвёртого по девятое-в пяти рядах.сколько мест было занято?

Математика

Во время спортивных соревнований в зале на 750 человек были свободные места:с первого по семнадцатое-в трёх рядах и с четвёртого по девятое-в пяти рядах.сколько мест было занято?

Автор: Гость