Во время спортивных соревнований в зале на 750 человек были свободные места:с первого по семнадцатое-в трёх рядах и с четвёртого по девятое-в пяти рядах.сколько мест было занято?
Математика
Во время спортивных соревнований в зале на 750 человек были свободные места:с первого по семнадцатое-в трёх рядах и с четвёртого по девятое-в пяти рядах.сколько мест было занято?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17*3=51 6*5=30 750-30-51=669 мест было занято
Гость:
в зале было зането 669 мест 17*3=51 6*5=30 51+30=81 750-81=669
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