площадь прямоугольника равно 75 см2 найдите стороны этого прямоугольника, если одна из них в 3 раза больше другой.

Геометрия

площадь прямоугольника равно 75 см2 найдите стороны этого прямоугольника, если одна из них в 3 раза больше другой.

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