площадь прямоугольника равно 75 см2 найдите стороны этого прямоугольника, если одна из них в 3 раза больше другой.
Геометрия
площадь прямоугольника равно 75 см2 найдите стороны этого прямоугольника, если одна из них в 3 раза больше другой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b 75=a*a*3 a^2=75/3 a^2=25 a=5 b=5*3=15
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