Дайте 5 названий водоёмов Саратовской области!!!
История
Дайте 5 названий водоёмов Саратовской области!!!
Ответ(ы) на вопрос:
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реки: Волга, Медведица, Уза, Терешка, Мал. Иргиз, Бол. Иргиз, Мал. Узень, Бол. Узень, Хопер, Терса, Еруслан, Камелик водохранилища: Волгоградское, Саратовское, Сулакское
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