Дайте 5 названий водоёмов Саратовской области!!!

История
Дайте 5 названий водоёмов Саратовской области!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
реки: Волга, Медведица, Уза, Терешка, Мал. Иргиз, Бол. Иргиз, Мал. Узень, Бол. Узень, Хопер, Терса, Еруслан, Камелик водохранилища: Волгоградское, Саратовское, Сулакское
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сыну 10 лет, а отцу 46 лет. Через сколько лет отец будет старше сына в 2 раза?
Ответить
Геометрия
в трапеции одно из оснований больше другого в 2 раза . Средняя линия трапеции равна 15 см . Найдите ее основания .
Ответить
Биология
Какие насекомые вредят сельскохозяйственным Растениям? Охарактеризуйте жизнедеятельность некоторых из них.
Ответить
Геометрия
Треугольник ABC подобен треугольнику A1B1C1 Найдите углы треугольников, если угол B=110 градусов,а угол C1=25 градусов
Ответить
Химия
К 80 л воздуха добавили 20 л кислорода.Определите объёмные доли кислорода и азота в полученной смеси.
Ответить