К 80 л воздуха добавили 20 л кислорода.Определите объёмные доли кислорода и азота в полученной смеси.
Химия
К 80 л воздуха добавили 20 л кислорода.Определите объёмные доли кислорода и азота в полученной смеси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воздух представляет собой смесь, состоящую из 78% азота и 21% кислорода В 80 л воздуха содержится: 80*0,78=62,4 л азота и 80*0,21=16,8 л кислорода. После добавления 20 л кислорода, объем смеси стал 80+20=100 литров, содержание азота составило: 62,4*100%/100=62,4%, а содержание кислорода составило: (16,8+20)*100%/100=36,8% Ответ: азота стало 62,4%, кислорода - 36,8%
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