длина прямоугольника 8 см, а ширина 4см, какова длина стороны квадрата с такимже периметром?
Математика
длина прямоугольника 8 см, а ширина 4см, какова длина стороны квадрата с такимже периметром?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоугольника равен (8+4)*2=24см Периметр квадрата равен х*4=24см х=сторона квадрата то х = 24/4 х=6см
Гость:
8+4·2=24 (см) 24÷4=6 ( см ) ( так как у квадрата все стороны равны и их четыре)
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