длина прямоугольника 8 см, а ширина 4см, какова длина стороны квадрата с такимже периметром?

Математика
длина прямоугольника 8 см, а ширина 4см, какова длина стороны квадрата с такимже периметром?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоугольника равен (8+4)*2=24см Периметр квадрата равен х*4=24см х=сторона квадрата то х = 24/4 х=6см
Гость:
8+4·2=24 (см) 24÷4=6 ( см ) ( так как у квадрата все стороны равны и их четыре)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
вычислите объём водорода(н.у.),который потребуется для восстановления 928 кг оксида вольфрама (6),содержащего 25% примесей.Вычислите количество вещ...
Ответить
Химия
напишите уравнения реакций цепи превращения NH3 - N2 - NO - NO2 - HNO3
Ответить
Геометрия
ТРЕУГОЛЬНИК АВС ПОДОБЕН ТРЕУГОЛЬНИКУ А1В1С1.НАЙДИТЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ УГЛЫ ТРУУГОЛЬНИКОВ ЕСЛИ УГОЛ В=110 градусов ,а угол С1=25 ГРАДУСОВ
Ответить
Алгебра
cos2x-2sinxcos2x=0
Ответить
Математика
Брату и сестре вместе 19 лет.Брат старше сестры на 5 лет.Сколько лет каждому?
Ответить