cos2x-2sinxcos2x=0
Алгебра
cos2x-2sinxcos2x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]cos2x-2sinxcos2x=0\\cos2x(1-2sinx)=0\\cos2x=0\\2x= \frac{ \pi }{2} + \pi n,n\in Z \\ x= \frac{ \pi }{4} + \frac{ \pi n}{2} ,n\in Z \\ \\ 1-2sinx=0\\-2sinx=-1 \\ sinx= \frac{1}{2} \\ x=(-1) ^{n} \frac{ \pi }{6} + \pi k,k\in Z [/latex]
Гость:
cos2x-2sinxcos2x=0 cos2x(1-2sinx)=0 cos2x=0⇒2x=π/2+πn⇒x=π/4+πn/2,n∈Z 1-2sinx=0⇒2sinx=1⇒sinx=1/2⇒x=(-1)^n*π/6+πn,n∈Z
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