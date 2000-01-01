На прополку 2/7 поля требуется 3 дня. Какую часть поля смогут прополоть за 5 дней?
Математика
На прополку 2/7 поля требуется 3 дня. Какую часть поля смогут прополоть за 5 дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,3/7 части поля смогут прополоть за 5 дней
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