Сейчас хлебу у нас вдоволь. Обьясните ошибки в образовании формы им. существительного.
Русский язык
Сейчас хлебу у нас вдоволь. Обьясните ошибки в образовании формы им. существительного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хлеба - существительное мужского рода в родительном падеже имеет окончание а ( ветра, стола и т.д.)
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