помагите решить дом.раб. :запиши выражения в которых уменьшаемое равно числу:1) 7; 2) 6; 3) 8. проверь свои ответы на числовом луче.
Математика
помагите решить дом.раб. :запиши выражения в которых уменьшаемое равно числу:1) 7; 2) 6; 3) 8. проверь свои ответы на числовом луче.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
например 7-2=5 нарисуйте луч отметьте число 7 и в право по лучу сделайте дугу на 2 деления к цифре 5 , остальное аналогично 6-5=1 8-4=4
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