Ученик в понидельник выучил 3 словарных слова, а в каждый слейдущий день учил на 3 слова больше, чем в предыдущий. Запишите формулу, по которой можно вычислить, сколько слов он выучил за n дней

Алгебра

Ученик в понидельник выучил 3 словарных слова, а в каждый слейдущий день учил на 3 слова больше, чем в предыдущий. Запишите формулу, по которой можно вычислить, сколько слов он выучил за n дней

Автор: Гость