Ученик в понидельник выучил 3 словарных слова, а в каждый слейдущий день учил на 3 слова больше, чем в предыдущий. Запишите формулу, по которой можно вычислить, сколько слов он выучил за n дней
Алгебра
Ученик в понидельник выучил 3 словарных слова, а в каждый слейдущий день учил на 3 слова больше, чем в предыдущий. Запишите формулу, по которой можно вычислить, сколько слов он выучил за n дней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a1=3 d=3 an=3+3(n-1)=3+3n-3=3n
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