Человек,стоящий на берегу моря,определил,что расстояние между следующими друг за другом гребнями волн равно 8м. Кроме того,он подсчитал,что за время 60с мимо него прошло 23 волновых гребня. Определите скорость распространения в...
Физика
Человек,стоящий на берегу моря,определил,что расстояние между следующими друг за другом гребнями волн равно 8м. Кроме того,он подсчитал,что за время 60с мимо него прошло 23 волновых гребня. Определите скорость распространения волн.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость волны равна длина волны делёная на период v=λ/T период равен время делить на количество волн T=t/N 1) Т=60с/23= 2,6с 2)v=8м/2,6с= 3,08м/с
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