Человек,стоящий на берегу моря,определил,что расстояние между следующими друг за другом гребнями волн равно 8м. Кроме того,он подсчитал,что за время 60с мимо него прошло 23 волновых гребня. Определите скорость распространения в...

Физика

Человек,стоящий на берегу моря,определил,что расстояние между следующими друг за другом гребнями волн равно 8м. Кроме того,он подсчитал,что за время 60с мимо него прошло 23 волновых гребня. Определите скорость распространения волн.

Автор: Гость