Найти площадь трапеции,если её основания равны 3,28дм и 7,62дм,а высота 6дм
Геометрия
Найти площадь трапеции,если её основания равны 3,28дм и 7,62дм,а высота 6дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 * (3,28 + 7,62) : 2 = 3 * 10,9 = 32,7 см2
Гость:
(3,28 + 7,62)/ 2*6 = 32,7 см^2
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