в прямоугольной трапеции боковые стороны равны 7см и 25см а меньшее основание равно 2см найдите плошадь трапеции

Геометрия
в прямоугольной трапеции боковые стороны равны 7см и 25см а меньшее основание равно 2см найдите плошадь трапеции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
получаем прямоуг треугольник a^2=c^2-h^2 a^2=25^2-7^2 a^2=625-49 a^2=576 a=24 S=(24+2)/2*7=91 cм^2
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