в прямоугольной трапеции боковые стороны равны 7см и 25см а меньшее основание равно 2см найдите плошадь трапеции

Геометрия

в прямоугольной трапеции боковые стороны равны 7см и 25см а меньшее основание равно 2см найдите плошадь трапеции

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