(a^4+a^2-2)/(a^3-a^2+2a-2)
Алгебра
(a^4+a^2-2)/(a^3-a^2+2a-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a^4+a^2-2)/(a^3-a^2+2a-2) =(a-1)(a^3+a^2+2a+2)/(a-1)(a^2+2)=(a^3+a^2+2a+2)/(a^2+2)=(a^2+2)(a+1)/(a^2+2)=a+1
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