По спирали электролампы проходит 540Кл электричества за 5 минут. Чему равна сила тока в лампе
Физика
По спирали электролампы проходит 540Кл электричества за 5 минут. Чему равна сила тока в лампе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I = q/t. 5 мин = 300сек I = 540Кл/300сек = 1,8А Ответ: I = 1,8A
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