Как найти работу идеального газа,если известен объем и внутренняя енергия? напишите формулу
Физика
Как найти работу идеального газа,если известен объем и внутренняя енергия? напишите формулу
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