стороны треугольника 5корней из 2 см и 4 см,а угол между ними =30грдусам.найти третью сторону треугольника
Геометрия
стороны треугольника 5корней из 2 см и 4 см,а угол между ними =30грдусам.найти третью сторону треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
c^2=a^2+b^2-2ab*cos 30 c^2=50+16-40√2*√3/2=20√6 c=√50=5√2
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