стороны треугольника 5корней из 2 см и 4 см,а угол между ними =30грдусам.найти третью сторону треугольника

Геометрия

стороны треугольника 5корней из 2 см и 4 см,а угол между ними =30грдусам.найти третью сторону треугольника

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