утром было продано 28% товара, днем- в два раза больше, а вечером- оставшиеся 32 кг. Сколько всего килограммов товара было продано ?

Алгебра
утром было продано 28% товара, днем- в два раза больше, а вечером- оставшиеся 32 кг. Сколько всего килограммов товара было продано ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть товара было а, тогда продано было 0,28а утром днем 0,56а а всего 0,84а кгСоставим уравнение 0,84а+32=а 0,16а=32 а=200 кг. 200*0,84=168 кг
Гость:
28%*2=56%продано днем 28%+56%=84% продано утром и днем 100%-84%=16% осталось на вечер 16%-32кг 84%-Х х=32*84:16 Х=168кг продано за утро и день 168+32=200кг товара продано
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
торт разрезали на 12 частей,сколько частейт торта съели,если их осталось в 6 раз меньше,чем было
Ответить
Физика
Что было бы на земле если бы небыло силы трения
Ответить
Химия
При взаимодействии первичного предельного одноатомного спирта с натрием выделилось 8,96 л газа (н. у.). При дегидратации той же массы спирта образу...
Ответить
Физика
Сила 5Н действует на мяч массой 1 кг. На сколько изменяеться скорость мяча за 2 с???
Ответить
Физика
найти число атомов в цинковом предмете 130г.
Ответить