утром было продано 28% товара, днем- в два раза больше, а вечером- оставшиеся 32 кг. Сколько всего килограммов товара было продано ?

Алгебра

утром было продано 28% товара, днем- в два раза больше, а вечером- оставшиеся 32 кг. Сколько всего килограммов товара было продано ?

Автор: Гость