утром было продано 28% товара, днем- в два раза больше, а вечером- оставшиеся 32 кг. Сколько всего килограммов товара было продано ?
Алгебра
утром было продано 28% товара, днем- в два раза больше, а вечером- оставшиеся 32 кг. Сколько всего килограммов товара было продано ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть товара было а, тогда продано было 0,28а утром днем 0,56а а всего 0,84а кгСоставим уравнение 0,84а+32=а 0,16а=32 а=200 кг. 200*0,84=168 кг
Гость:
28%*2=56%продано днем 28%+56%=84% продано утром и днем 100%-84%=16% осталось на вечер 16%-32кг 84%-Х х=32*84:16 Х=168кг продано за утро и день 168+32=200кг товара продано
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