найти число атомов в цинковом предмете 130г.
Физика
найти число атомов в цинковом предмете 130г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
относительная атомная масса цинка 65.Масса атома цинка равна 65*1,66*10 в степени -26кг.Следовательно в 130 г цинка содержится N=m/ 65*1,66*10 в степени -26кг=1.2*10 в23 степени атомов.
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