в закрытом сосуде вместимостью 5л находится ненасыщенный водяной пар массой 50мг. при какой температуре пар будет насыщенным?
Физика
в закрытом сосуде вместимостью 5л находится ненасыщенный водяной пар массой 50мг. при какой температуре пар будет насыщенным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: V=5л p=m/v =0.05кг/0.005куб м=10г/куб м из таблицы для плотности насышенного водяного m=50мг пара для этой плотности соответствует тем-ра 11гр. t-?
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