какие бывают преступления а какие проступки
География
какие бывают преступления а какие проступки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРОСТУПОК - противоправное деяние (правонарушение) менее опасное, чем уголовное преступление. К проступкам относятся: административное правонарушение, гражданское правонарушение, а также дисциплинарный проступок. В странах, где не существует единого понятия преступления, проступок - разновидность преступного деяния (менее тяжкое, чем собственно преступление). Преступлние — это правонарушение, совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности. Преступления могут выделяться из общей массы правонарушений по формальному признаку (установление за них уголовного наказания, запрещённость уголовным законом), а также по материальному признаку (высокая степень опасности их для общества, существенность причиняемых ими нарушений правопорядка).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
При взаимодействии фенола с бромной водой образуется нерастворимый в воде 2,4,6-трибромфенол (качественная реакция на фенол). При действии избытка ...
Геометрия
Основание пирамиды-прямоугольник со сторонами 9м и 12м,все боковые рёбра равны 12,5м.Найдите объём пирамиды.
Химия
Из 390 г бензола в две стадии было получено 410 г фенола. Определите массовую долю выхода продукта реакции от теоретически возможного.