какие бывают преступления а какие проступки

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ПРОСТУПОК - противоправное деяние (правонарушение) менее опасное, чем уголовное преступление. К проступкам относятся: административное правонарушение, гражданское правонарушение, а также дисциплинарный проступок. В странах, где не существует единого понятия преступления, проступок - разновидность преступного деяния (менее тяжкое, чем собственно преступление). Преступлние — это правонарушение, совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности. Преступления могут выделяться из общей массы правонарушений по формальному признаку (установление за них уголовного наказания, запрещённость уголовным законом), а также по материальному признаку (высокая степень опасности их для общества, существенность причиняемых ими нарушений правопорядка).