докажите что сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусов

Геометрия
докажите что сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение(обзовем треугольник АВС): 1)проведем прямую через прямой угол, параллельную гипотенузе(а параллельно АС по построению) 2)АВ и ВС секущие 3)угол ВАС и аВС накрестлежащие 4)угол ВАС=аВС(как накрестлежащие) 5)угол ВСА и аВА накрестлежащие 6)угол ВСА=аВА(как накрестлежащие) 7)угол АВС=90градусов(по условию) 8)развернутый угол=180градусов 9)180-90(угол АВС)=90градусов 10)угол ВАС+ВСА=90градусов(что и следовало доказать)  
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