что такое сколярная величина?
Физика
что такое сколярная величина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скалярная величина определяется только своим значением, в отличие от вектора, который кроме значения имеет направление. К скалярным величинам относятся длина, площадь, время, температура
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