На образование 0,97 г оксида металла (III) израсходовано 0,1 г кислорода, а на взаимодействие этого же количества металла с хлором — 0,14 л хлора (при н. у.). Вычислить эквивалентную массу хлора и атомную массу металла

Химия
На образование 0,97 г оксида металла (III) израсходовано 0,1 г кислорода, а на взаимодействие этого же количества металла с хлором — 0,14 л хлора (при н. у.). Вычислить эквивалентную массу хлора и атомную массу металла
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.87:0.1=Э(Ме):8; Э(Ме)=69.7; Аr(Ме)=208;   0.87:0.44375=Э(Ме):Э(Сl);   Э(Сl)=(0.44375Х69.7):0.87=35.5
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