На образование 0,97 г оксида металла (III) израсходовано 0,1 г кислорода, а на взаимодействие этого же количества металла с хлором — 0,14 л хлора (при н. у.). Вычислить эквивалентную массу хлора и атомную массу металла

Химия

На образование 0,97 г оксида металла (III) израсходовано 0,1 г кислорода, а на взаимодействие этого же количества металла с хлором — 0,14 л хлора (при н. у.). Вычислить эквивалентную массу хлора и атомную массу металла

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