НАЙТИ КАТЕТ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА, ЕСЛИ ГИПОТЕНУЗА ЕГО РАВНА 13СМ, А ВТОРОЙ КАТЕТ РАВЕН 12СМ

Геометрия

НАЙТИ КАТЕТ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА, ЕСЛИ ГИПОТЕНУЗА ЕГО РАВНА 13СМ, А ВТОРОЙ КАТЕТ РАВЕН 12СМ

Автор: Гость