НАЙТИ КАТЕТ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА, ЕСЛИ ГИПОТЕНУЗА ЕГО РАВНА 13СМ, А ВТОРОЙ КАТЕТ РАВЕН 12СМ
Геометрия
НАЙТИ КАТЕТ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА, ЕСЛИ ГИПОТЕНУЗА ЕГО РАВНА 13СМ, А ВТОРОЙ КАТЕТ РАВЕН 12СМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение по теоереме Пифагора: (13^2 - 12^2)^(1/2)=5
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