Вагон массой 3т, движущийся со скоростью 20 м/с, сталкивается с вагоном массой 2т, движущимся со скоростью 10 м/с. Вагоны продолжают движение вместе. Определите скорость вагонов после столкновения.

Физика

Вагон массой 3т, движущийся со скоростью 20 м/с, сталкивается с вагоном массой 2т, движущимся со скоростью 10 м/с. Вагоны продолжают движение вместе. Определите скорость вагонов после столкновения.

Автор: Гость