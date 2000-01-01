Вагон массой 3т, движущийся со скоростью 20 м/с, сталкивается с вагоном массой 2т, движущимся со скоростью 10 м/с. Вагоны продолжают движение вместе. Определите скорость вагонов после столкновения.

Физика
Вагон массой 3т, движущийся со скоростью 20 м/с, сталкивается с вагоном массой 2т, движущимся со скоростью 10 м/с. Вагоны продолжают движение вместе. Определите скорость вагонов после столкновения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m1=3000кг m2=2000 кг v1=20м/с v2=10v/c . v-? Решение: Используя закон сохранения импульса имее: m1 v1+ m2 v2=( m1+ m2)v, v= m1 v1+ m2 v2/( m1+ m2)=16м/ с
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