что означает слово прогресс
География
что означает слово прогресс
Ответ(ы) на вопрос:
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Прогре́сс (лат. progressus — движение вперёд, успех) — направление развития от низшего к высшему, поступательное движение вперед, к лучшему. Противоположность — регресс.
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