Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i=0,28 sin 50Пиt, где t выражено в секундах. Определите амплитуду силы тока, частоту и период.

Физика
Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i=0,28 sin 50Пиt, где t выражено в секундах. Определите амплитуду силы тока, частоту и период.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
i=Imaxsin wt,сравнивая имеем ,что Imax=0.28 A. Так как W=2пи ню,то имеем 50 Пи=W=2Пи ню ,отсюда частота Ню=25Гц.Период Т=1/ню=0,04с.
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