Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i=0,28 sin 50Пиt, где t выражено в секундах. Определите амплитуду силы тока, частоту и период.

Физика

Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i=0,28 sin 50Пиt, где t выражено в секундах. Определите амплитуду силы тока, частоту и период.

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