назовите две задачи стоявшие перед правительством бориса годунова
Обществознание
назовите две задачи стоявшие перед правительством бориса годунова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В конце XVI – начале XVII вв. Борис Годунов понял и пытался решить главные задачи для России: восстановить хозяйство и внутренний порядок; попытаться поднять внешний авторитет и военную мощь Московского царства.
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