два шара массами 1кг и 0.5кг движутся навстречу друг другу со скоростями 5м/с и 4м/с.какова скорость шаров после неупругого удара.
Физика
два шара массами 1кг и 0.5кг движутся навстречу друг другу со скоростями 5м/с и 4м/с.какова скорость шаров после неупругого удара.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m₁=1кг m₂=0.5кг v₁=5м/с v₂=4м/с p=mv (импульс тела) p=1*5 - 0.5*4 = 3кг*м/с (импульс системы) m=1 + 0.5 = 1.5 кг v= 3/1.5 = 2 м/с ответ 2 м/с
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Физика
два шара массами 1кг и 0.5кг движутся навстречу друг другу со скоростями 5м/с и 4 м/с.какова скорость шаров после неупругого удара.