два шара массами 1кг и 0.5кг движутся навстречу друг другу со скоростями 5м/с и 4м/с.какова скорость шаров после неупругого удара.

Физика

два шара массами 1кг и 0.5кг движутся навстречу друг другу со скоростями 5м/с и 4м/с.какова скорость шаров после неупругого удара.

Автор: Гость