два шара массами 1кг и 0.5кг движутся навстречу друг другу со скоростями 5м/с и 4 м/с.какова скорость шаров после неупругого удара.
Физика
два шара массами 1кг и 0.5кг движутся навстречу друг другу со скоростями 5м/с и 4 м/с.какова скорость шаров после неупругого удара.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V3=(m1*V1+m2*V2)/(m1+m2)= 14/3 м/с
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