кусок неизолированного провода сложили пополам. как изменилось сопротивление проводника?
Физика
кусок неизолированного провода сложили пополам. как изменилось сопротивление проводника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не изменилась! длина уменьшилась в 2 раза, а ширина увеличилась в 2 раза
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