треугольник АВС A(2.4) B(-3,-2) C (3,-2) BD -высота АМ - медиана Найти угол между BD и AM
Геометрия
треугольник АВС A(2.4) B(-3,-2) C (3,-2) BD -высота АМ - медиана Найти угол между BD и AM
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение АС (х-2)\3-2=(у-4)\-2-4 у=-6х+16. BD перпендикулярна АС значит произведения их угловых коэффициентов равно -1 -6*к= -1 к=1\6. Составим уравнение BD у=1\6х+в . Найдём в прямая прходит через точку В -2=1\6*(-3)+в в=3\2 у=1\6х-3\2. Найдём координаты точки МОна середина ВС М(0 -2) Составим уравнение АМ (х-2)\-2=(у-4)\-2-4 у=3х-2 Найдём по формуле тангенс угла между прямыми tga=(k2-k1)\(1+k1*k2)= (3-1\6)\(1+3*1\6)=17\9.
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