провести медиану с помощью циркуля

Гость: Гость:

1) замеряем сторону АВ циркулем и ставим иглу циркуля в точку С чертим дугу 2) замеряем сторону ВС циркулем и ставим иглу циркуля в точку А чертим дугу 3) соединяем пересечение 2х дуг с точкой В получили медиану.