провести медиану с помощью циркуля
Геометрия
провести медиану с помощью циркуля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) замеряем сторону АВ циркулем и ставим иглу циркуля в точку С чертим дугу 2) замеряем сторону ВС циркулем и ставим иглу циркуля в точку А чертим дугу 3) соединяем пересечение 2х дуг с точкой В получили медиану.
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