Название этого города в переводе означает мост.
Обществознание
Название этого города в переводе означает мост.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это город Брюгге!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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