Кулю,радіус якої 10 см,перетнуто площиною.Площа утвореного перерізу 64П см(2). Знайти відстань перерізу від центра кулі.
Геометрия
Кулю,радіус якої 10 см,перетнуто площиною.Площа утвореного перерізу 64П см(2). Знайти відстань перерізу від центра кулі.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай О центр кулі, а О1 - центр перерізу. Так як площа утвореного перерізу 64П (см2) то радіус перерізу дорівнює r^2 = 64П/П = 64, r^2 = 64, r = 8 (см). Тоді за теоремою Піфагора відстань до перерізу від центра кулі ОО1^2 = 100 - 64 = 36, ОО1 = 6 см. Відповід: 6 см
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