Кулю,радіус якої 10 см,перетнуто площиною.Площа утвореного перерізу 64П см(2). Знайти відстань перерізу від центра кулі.

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Нехай О центр кулі, а О1 - центр перерізу. Так як площа утвореного перерізу 64П (см2) то радіус перерізу дорівнює r^2 = 64П/П = 64, r^2 = 64, r = 8 (см). Тоді за теоремою Піфагора відстань до перерізу від центра кулі ОО1^2 = 100 - 64 = 36, ОО1 = 6 см. Відповід: 6 см