скориставшись довідниковими данними, показати, у якому напрямку відбуватиметься реакція:Cu+ZnO=CuO+Zn

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Для простих речовин (цинк та мідь) зміна стандартної енергії Гіббса рівна нулю. Для ZnO зміна стандартної енергії Гіббса складає -318,2 кДж/моль Для CuO зміна стандартної енергії Гіббса складає -127,2 кДж/моль Для оцінки направленності перебігу реакції необхідно від зміни стандартної енергії Гіббса продуктів реакції відняти зміну стандартної енергії Гіббса для вихідних речовин реакції. Тобто: зміна стандартної енергії Гіббса реакції =(-127,2-(-318,2)) кДж/моль=191 кДж/моль Так як отримане значення більше нуля, то за стандартних умов реакція не відбувається.