В проводнике длиной 8 см сила тока 50 А.Он находится в однородном магнитном поле с индукцией 20мТл.Поле и ток взаимно перпендикулярны.С какой силой действует магнитное поле на проводник?

Физика

В проводнике длиной 8 см сила тока 50 А.Он находится в однородном магнитном поле с индукцией 20мТл.Поле и ток взаимно перпендикулярны.С какой силой действует магнитное поле на проводник?

Автор: Гость