Под каким углом должен падать луч на зеркало, чтобы падающий и отраженный лучи были взаимно перпендикулярны?

Физика
Под каким углом должен падать луч на зеркало, чтобы падающий и отраженный лучи были взаимно перпендикулярны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 градусов т.к. при попадании на зеркало 45 + 45 получится 90 перпендикулярен)
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