Под каким углом должен падать луч на зеркало, чтобы падающий и отраженный лучи были взаимно перпендикулярны?

Физика

Под каким углом должен падать луч на зеркало, чтобы падающий и отраженный лучи были взаимно перпендикулярны?

Автор: Гость