В 250 мл воды растворили 67, 2 л (н.у.) хлороводорода. Вычислите массовую долю хлороводорода в полученном растворе.
Химия
В 250 мл воды растворили 67, 2 л (н.у.) хлороводорода. Вычислите массовую долю хлороводорода в полученном растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
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Количество хлороводорода n = V/Vm = 67,2/22,4 = 3 моль Масса хлороводорода m(HCl) = n*M = 3*36,5 = 109,5 г Масса раствора m(р-ра) = d(H2O)*V(H2O) + m(HCl) = 1*250 + 109,5 = 359,5 г Содержание хлороводорода в растворе W = m(HCl)*100 / m(р-ра) = 109,5*100 / 359,5 = 30,46 %
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