В 250 мл воды растворили 67, 2 л (н.у.) хлороводорода. Вычислите массовую долю хлороводорода в полученном растворе.

Химия

В 250 мл воды растворили 67, 2 л (н.у.) хлороводорода. Вычислите массовую долю хлороводорода в полученном растворе.

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