Почтовый катер доставляет багаж из одного портового города в другой и немедленно возвращается обратно. В первом направлении он двигался со скоростью 32 км/ч, а обратно - со скоростью 30 км/ч. Весь путь он прошел за 5 ч 10 мин. ...

Алгебра

Почтовый катер доставляет багаж из одного портового города в другой и немедленно возвращается обратно. В первом направлении он двигался со скоростью 32 км/ч, а обратно - со скоростью 30 км/ч. Весь путь он прошел за 5 ч 10 мин. Найдите расстояние между городами.

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