Почтовый катер доставляет багаж из одного портового города в другой и немедленно возвращается обратно. В первом направлении он двигался со скоростью 32 км/ч, а обратно - со скоростью 30 км/ч. Весь путь он прошел за 5 ч 10 мин. ...
Алгебра
Почтовый катер доставляет багаж из одного портового города в другой и немедленно возвращается обратно. В первом направлении он двигался со скоростью 32 км/ч, а обратно - со скоростью 30 км/ч. Весь путь он прошел за 5 ч 10 мин. Найдите расстояние между городами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(32+30)/2=31 5 ч 10 мин = 31/6 ч 31/6*31=160 160/2=80 км
Гость:
Пусть х - расстояние между пунктами, тогда время затраченное на прохождение в первом направлении: х:32, а обратно: х:30. Так как весь путь прошел за 5 ч 10 мин = 31/6 ч, составим уравнение: х/30 + х/32 = 31/6, 16х+15х=2480, 31х=2480, х= 80 км. Ответ: 80 км.
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